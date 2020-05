CASTELLO DI GODEGO - Stroncato da un infarto mentre sta facendo un giro in bicicletta. Ignazio Civiero, pensionato 74enne, residente a Castello di Godego in via Vegre, è morto questa mattina alle 7.30 in via Lungo Muson: a nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno solo potuto constatarne il decesso. Civiero, molto conosciuto a Godego anche per la sua attività di imprenditore edile, lascia la moglie Emilia Priamo ed i figli Fabio (che segue le orme del padre nell’edilizia), Sonia e Mauro. Non è ancora stata fissata la data del funerale, che comunque si terrà rispettando le restrizioni imposte dall’attuale momento emergenziale.



LA TRAGEDIA

Questa mattina Ignazio ha inforcato la sua bici per farsi un giro nella zona. Quando è giunto in via lungo Muson, stava rientrando verso casa e mentre stava affrontando la rotatoria del “PepeNero” è successa la tragedia. Secondo alcune testimonianze, l’uomo ha barcollato per qualche metro e poi è caduto improvvisamente a terra, battendo violentemente la testa sull’asfalto e rimanendo immobile. Alcuni testimoni hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l’ambulanza del Suem 118 ed una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelfranco. Medico ed infermiere hanno constatato subito che per l’uomo non c’era più nulla da fare e, dopo i rilievi dei carabinieri si è provveduto a rimuovere la salma e portarla in obitorio a Castelfranco. Nella stessa mattinata è stata effettuata l’ispezione cadaverica che ha confermato le cause naturali della morte.



IL RICORDO

Appassionato di sport e di calcio in particolare da giovane aveva militato nella Godigese e poi con il Riese dove ha giocato alcuni anni. Ancora adesso a Riese, quelli di una certa età, ricordano il “rosso de Godego” come un terzinaccio tutta grinta e determinazione ma con un cuore grande ed una bontà unica. Caratteristiche queste che ha mantenute intatte per tutta la vita e che gli sono valse tanti attestati di stima ed affetto. Anche per questo motivo il cordoglio in queste ore è grande e sentito e nella messa in streaming di questa mattina, il parroco don Gerardo Giacometti ha dato la notizia ed invitato la popolazione a pregare e stringersi alla famiglia Civiero.

