Ennesimo incidente sul lavoro, muore un operaio di 43 anni in un'azienda vinicola: esalazioni letali in una cisterna

TREVISO - Ennesima morte sul lavoro. Verso le 11.30 di questa mattina ha perso la vita per un incidente sul lavoro un operaio, Dritan Mecaj, 43 anni, 43 anni albanese, in un'azienda vitivinicola di Cessalto (Treviso) in via Palù, la Corvezzo Winery. Sul posto tecnici dello Spisal, carabinieri della compagnia di Conegliano, 118 e vigili del fuoco.

La morte è stata causata dalle probabili esalazioni di gas tossico all'interno di una cisterna per lo stoccaggio del vino nel corso di operazioni di manutenzione. Il lavoratore, di origini albanesi, operava nell'azienda dei Corvezzo da molti anni.