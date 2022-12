TREVISO - Ennesima morte sul lavoro. Verso le 11.30 di questa mattina ha perso la vita per un incidente sul lavoro un operaio straniero del 1979, 43 anni, in un'azienda vinicola di Cessalto (Treviso) in via Palù. Sul posto tecnici dello Spisal, carabinieri della compagnia di Conegliano, 118 e vigili del fuoco.

+++ Notizia in aggiornamento +++