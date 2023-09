Incidente e un tamponamento nella notte a Follina. Scontro frontale tra un'Audi e un van: morto un 28enne di Miane e ferito un 53enne

FOLLINA (TREVISO) - Terribile incidente nella notte tra il 15 e il 16 settembre a Follina. Uno schianto frontale violentissimo avvenuto intorno all'una e 45 in via Pedeguarda lungo la Strada Provinciale 4. Nell'impatto tra un'Audi A4 e un van ha perso la vita un 28enne Hatimi Ayoub di origini marocchine e residente a Miane, che era alla guida dell'auto. Il conducente del van, di 53 anni, invece, è rimasto ferito in modo non grave.

E' stato stabilizzato e portato in ospedale.

A causa dell’incidente tra l'Audi e il van, si è verificato un secondo schianto: un’auto che sopraggiungeva è stata tamponata da una quarta vettura, in questo caso le persone coinvolte sono fortunatamente rimaste tutte illese.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avventuo in prossimità di una curva a destra dove, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere frontalmente contro un van Ford Rourneo guidato da un 53enne di Miane, proveniente dal senso opposto di marcia.

Il 28enne è morto per un politrauma cranico

L'uomo invece ha riportato delle contusioni varie giudicate dai sanitari, guaribili in alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima, e il Suem. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 di oggi, 16 settembre.