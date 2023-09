Incidente e un tamponamento nella notte a Follina. Scontro frontale tra un'Audi e un van: morto un 28enne di Miane e ferito un 53enne

FOLLINA (TREVISO) - Terribile incidente nella notte tra il 15 e il 16 settembre a Follina. Uno schianto frontale violentissimo avvenuto intorno all'una e 45 in via Pedeguarda lungo la Strada Provinciale 4. Nell'impatto tra un'Audi A4 e un van ha perso la vita un 28enne marocchino H.A. residente a Miane, alla guida dell'auto. Il conducente del van di 53 anni, invece, è rimasto ferito in modo non grave. E' stato stabilizzato e portato in ospedale. A causa dell’incidente un’altra auto che sopraggiungeva è stata tamponata da un'altra, tutti illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima, Suem. Presenti anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 di oggi, 16 settembre.