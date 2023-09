Incidente nella notte a Follina, violento scontro frontale tra due auto: morto un 28enne di Miane e ferito un 54enne

FOLLINA (TREVISO) - Terribile incidente nella notte tra il 15 e il 16 settembre a Follina, a Pedeguarda. Uno schianto frontale violentissimo avvenuto intorno all'una e 30 in via San Nicolò. Nell'impatto tra due auto dove ha perso la vita un 28enne marocchino H.A. residente a Miane. Il conducente del furgone di 53 anni, invece, è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima, Suem e carabinieri per i rilievi.