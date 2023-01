Incendio a Borso del Grappa, in fiamme una rimessa degli attrezzi. Morto un gatto

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Terribile incendio in via Vei a Borso del Grappa, morto il gatto della famiglia. La notte tra il 13 e il 14 gennaio, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in una struttura adibita a ricovero degli attrezzi e legnaia di un ricovero attrezzi. L'intervento repentino dei pompieri ha permesso di circoscrivere le fiamme al solo deposito evitando così il coinvolgimento dell'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita, nel rogo ha perso la vita un gatto. Le fiamme hanno inghiottito tutto il matriale presente nel deposito, le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ad intervenire sono state squadre accorse da Montebelluna, Treviso, da Asolo con i volontari e da Bassano del Grappa con tre autopompe, tre autobotti l’autoscala e 17 operatori.