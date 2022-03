Scoppia un incendio nella cucina di un appartamento, al piano di sopra un anziano trovato cadavere

BREDA DI PIAVE - Un incendio in un'abitazione ieri sera, lunedì 21 marzo, a Breda di Piave in via Europa 20 ha consentito di trovare una persona al piano di sopra che era deceduta da giorni. Le fiamme sono state provocate dai fornelli del piano cottura e tutta la cucina è andata a fuoco. Intossicata la padrona di casa, una donna di 63 anni. Nel far evacuare la palazzina i vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione al piano superiore l'inquilino morto: si tratta di Primo Zarabara di 72 anni, deceduto probabilmente da diversi giorni.