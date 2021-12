PIEVE DI SOLIGO - Martedì è venuto a mancare dopo una lunga malattia Giancarlo Bernardi, 53 anni, noto imprenditore di Pieve di Soligo. Insieme a quattro fratelli era titolare della storica azienda di famiglia Bernardi rimorchi agricoli con sede in via Sartori. Una ditta molto conosciuta anche a livello nazionale, non soltanto nella costruzione di rimorchi, ma anche macchine per l'agricoltura.

CHI ERA

Chi ha conosciuto Giancarlo lo ricorda come un uomo solare, di grandi valori, volontà, caparbietà e trasparenza, sempre attivo e aperto alla vita, alla famiglia e agli amici, distinguendosi per il forte impegno sul lavoro e in famiglia, anche in questo ultimo periodo, in cui era avanzata rapidamente la malattia. Un caro amico di famiglia, a nome di tutte le persone che gli sono state vicine, lo ha voluto ricordare con questa lettera: «Caro Giancarlo, qui mancherai a tutti, ai più grandi ed ai più piccoli, ai fratelli e alla mamma, alla compagna, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vivere la vita e di affrontare il mondo, la tua serietà che diventava simpatia all'occorrenza, ci mancherà di te il tuo essere amico e confidente. Verseremo tante lacrime e sicuramente passeremo giorni non felici, ma poi ci guarderemo indietro, penseremo al tuo sorriso, con la speranza di ritrovarci un giorno ancora insieme, e ritornare a sorridere, certi che questo improvviso saluto sarà soltanto un arrivederci».

L'ULTIMO SALUTO

La famiglia desidera ringraziare il servizio sanitario locale Adi, i medici dello staff dell'Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto, i quali con impeccabile professionalità e sensibilità, hanno accompagnato Giancarlo Bernardi in quest'ultimo periodo. Giancarlo lascia nel più profondo dolore la mamma Celestina, la compagna Marisa e otto fratelli. Il rito funebre è stato programmato per domani, 31 dicembre, alle 10 nel duomo di Pieve di Soligo.