Morto l’imprenditore Paolo Mattarollo, storico fondatore della omonima concessionaria in Pontebbana

TREVISO - Sono ore di lutto a Treviso per la scomparsa, avvenuta a 86 anni a causa di una malattia, di Paolo Mattarollo. Il noto imprenditore trevigiano, nato in via Riccati nel 1936, si era diplomato al Collegio Vescovile Pio X dove aveva conseguito il titolo che per tutta la vita lavorativa gli valse l’appellativo de “Il Ragioniere“. Con la famiglia lavorò nell’ambito delle biciclette e delle motociclette fino agli anni ‘70 quando decise di attivarsi nel settore delle automobili costruendo e fondando nel 1974 la “Mattarollo”, concessionaria di auto lungo la Pontebbana a Villorba. È però a Treviso, la sua terra, che si sono concretizzati i suoi progetti familiari e lavorativi. Uomo scrupoloso, attento, concreto e visionario, ha sempre dimostrato amore per il suo lavoro e per il suo territorio, tanto da tramandare la stessa passione ai figli Michela e Gian Paolo.

Chi l’ha conosciuto può ricordarne il carattere caparbio e coraggioso, la dedizione al lavoro e la sua organizzazione meticolosa, oltre la grande passione per la musica classica e la sua sensibilità culturale. Molto attivo nella vita sociale cittadina, sono stati tanti gli eventi e i festival da lui organizzati per coinvolgere tutti i trevigiani. In particolare, speciale è stato il grande concerto organizzato per il 90° anniversario dalla fondazione della sua azienda nel quale suonò un’orchestra di musica classica insieme al grande violinista Uto Ughi.

Mattarollo lascia nel dolore il figlio Gian Paolo e la figlia Michela con il marito Corrado e l’amata nipote Azzurra Arduini. La cerimonia funebre si terrà venerdì 10 giugno alle ore 10.30 nella Chiesa di Sant’Agnese a Treviso. «Un sentito ringraziamento va all’ADVAR Onlus - Hospice Casa dei Gelsi di Treviso» fa infine sapere la famiglia.