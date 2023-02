Morto Mirco Maguolo, militante della Lega di Preganziol e imprenditore del settore del mobile

PREGANZIOL (TREVISO) - Morto Mirco Maguolo, la sezione della Lega di Preganziol perde uno dei suoi "Leoni". Militante del partito e imprenditore del settore del mobile di 68 anni, da tempo combatteva contro la malattia. «Non chiedeva mai nulla per sé, il suo unico e solo pensiero era promuovere i giovani e i principi in cui credeva - afferma il segretario della Sezione di Preganziol Luisa Berto - perdiamo non solo un pezzo della nostra storia ma anche un importante pezzo della nostra coscienza. Ora seguici da lassù Mirco, sostieni le nostre battaglie e ricordaci come eri solito fare che “uniti si vince sempre!”».

Chi era Mirco Maguolo

Imprenditore, padre di tre figli, sposato con l’amata moglie Teresa, Maguolo da ormai diversi anni aveva scelto di mettere la sua esperienza e le sue conoscenze a disposizione della vita politica di Preganziol e della Provincia di Treviso. «Un amore sconfinato per la sua terra, il Veneto, e per le sue radici legate alla Serenissima Repubblica di Venezia, lo rendevano catalizzatore di persone con lo stesso sentimento di appartenenza, nonché memoria storica e promotore di iniziative legate alla divulgazione della nostra storia - riferiscono dalla sezione di Preganziol della Lega - Purtroppo ci ha lasciato nel giorno del ricordo, ed è così che lo vogliamo ricordare: col sorriso sulle labbra, il leone di San Marco nel cuore e una mano tesa sempre pronta a sostenerti in ogni occasione».

La malattia e i sogni infranti

Dopo la pensione, Maguolo aveva continuato ad ambire ad ottenere altri risultati e, per questo, sognava di laurearsi in storia. Ma i suoi progetti sono stati interrotti proprio dalla malattia che lui ha sempre affrontato con grande coraggio. L'ultimo saluto sarà dato domani, martedì 14 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Marocco di Mogliano Veneto. Al funerale saranno presenti anche alcuni esponenti della Lega come il nuovo segretario trevigiano, l’onorevole Dimitri Coin, con cui Mirco era legato da un amicizia di vecchia data che andava oltre la passione politica e che a lui ha dedicato la sua elezione.