Morto l'imprenditore Luciano Cristini: grande appasionato di rally, fondò la Dual Plast

CONEGLIANO - Cordoglio in città per la morte dell'imprenditore Luciano Cristini di 73 anni. Un uomo piuttosto conosciuto nel settore della produzione di materie plastiche. Aveva fondato la Dual Plast di San Vendemiano, azienda specializzata nella produzione di articoli in plastica che aveva sede nella zona industriale di San Vendemiano. Negli anni di massima espansione era arrivata ad avere 150 dipendenti. Originario di Verona, Luciano Cristini si era stabilito a Conegliano per amore, dopo aver conosciuto colei che sarebbe diventata sua moglie, la signora Giuliana.

Dedito alla sua famiglia e all'attività imprenditoriale, riusciva a ritagliarsi del tempo per coltivare quella che era un'altra sua profonda passione, il rally. Si cimentava come pilota nelle corse, aveva iniziato da giovanissimo e non aveva più lasciato il mondo del rally, un ambito capace di regalare emozioni profonde e durature.

Era una passione questa nella quale aveva coinvolto anche il figlio Alessio, talvolta hanno gareggiato assieme. Nel frattempo, dopo aver chiuso la Dualplast, insieme al figlio Francesco aveva costituito un'altra realtà imprenditoriale, sempre nel settore della plastica. Le avvisaglie della leucemia che l'aveva colpito si erano manifestate circa 5 anni fa. Aveva intrapreso le cure necessarie, il male sembrava essere sotto controllo tanto che per alcuni anni l'imprenditore era riuscito a svolgere le proprie attività. Circa un mese fa però c'è stato un repentino aggravamento e le cure mediche nulla hanno potuto, la morte è sopravvenuta domenica. Il funerale di Luciano Cristini avrà luogo mercoledì alle 11:15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Rosa; seguirà la sepoltura nel cimitero di Corbanese. Il Rosario sarà recitato martedì alle 18 sempre nella chiesa parrocchiale. Cristini lascia la moglie Giuliana, i figli Alessio con Silvia e Francesco con Sara, le nipoti Amanda e Ginevra, la sorella, il fratello. Per desiderio della famiglia eventuali offerte saranno devolute all'Ail per la ricerca scientifica.