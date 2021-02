Forma gravissima di Covid: morto l'imprenditore Ferrari. Fu il primo a portare una "moschea" in azienda per i dipendenti

VITTORIO VENETO (TREVISO) - È morto ieri all'ospedale di Vittorio Veneto (Treviso), dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni, Maurizio Ferrari, 71 anni, presidente e amministratore delegato della ex Castelgarden (divenuta poi Ggp e quindi Stiga), azienda dei trattorini rasaerba e delle attrezzature per giardinaggio di Castelfranco Veneto. Ferrari era stato colpito da una forma aggressiva di Covid e a nulla sono valse le terapie intensive alle quali è stato sottoposto.

Milanese d'origine, il suo nome era balzato all'attenzione delle cronache agli inizi degli anni Novanta quando, per rendere più accogliente l'ambiente lavorativo ai molti immigrati di religione islamica assunti dalla Castelgarden, creò all'interno dell'azienda uno spazio dedicato a «moschea» per le preghiere dei dipendenti. Contestualmente fece adattare i menu e gli orari della mensa aziendale alle abitudini alimentari dei musulmani e articolò i turni di lavoro in modo da permettere il rispetto dei dettami del Ramadan. Al fine di agevolare l'individuazione di abitazioni decorose per le proprie maestranze straniere, Ferrari si attivò con le amministrazioni locali e con i proprietari di immobili per la stipula di contratti d'affitto, all'epoca difficili per gli inquilini stranieri, facendosi personalmente garante nei confronti dei locatori.

