Imprenditore muore a 59 anni mentre lavora al computer

SERNAGLIA - Ha suscitato profondo cordoglio la scomparsa di Daniele Merotto, 59 anni di Falzè di Piave. La morte lo ha colto improvvisamente mentre stava lavorando al computer a una nuova linea di letti imbottiti per l'azienda che lui stesso aveva creato.

Prima di mettersi in proprio Daniele aveva lavorato come dipendente di un'azienda locale come responsabile del settore commerciale e delle vendite. Un lavoro che lo ha visto viaggiare in lungo e in largo per tutta la penisola. Il suo sogno era quello di avviare la sua attività, cosa che gli era riuscita, coinvolgendo i figli Andrea e Davide. Loro stessi lo stavano aiutando a promuovere i suoi prodotti, letti imbottiti, nella vendita online. Daniele è stato colto da un improvviso malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo, nonostante i tempestivi soccorsi.

Sportivo e grande camminatore amava percorrere decine di chilometri a piedi assieme alla moglie Nadia che aveva sposato nel 1988. Daniele lascia la moglie Nadia, i figli Andrea e Davide, le sorelle Patrizia e Antonella. Il funerale sarà celebrato domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Falzè. (pdc)