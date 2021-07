RONCADE - Se n'è andato dopo solo un mese e mezzo di malattia, Giovanni Battista Castellan, 83 anni, aveva sempre vissuto a Roncade. Ieri in arcipretale si sono tenuti i funerali e i tantissimi amici, colleghi e conoscenti hanno potuto dare l'ultimo saluto a un uomo di grandi pregi, benvoluto da tutti. Non era noto per fama, ricchezza o potere. Al contrario, era conosciuto per l'umiltà e l'equilibrio interiore che lo contraddistinguevano, per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati