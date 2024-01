Incidente a Pagnano d'Asolo, auto piomba su un gruppo di giovani motociclisti, c'è una seconda vittima: è morto anche un 16enne

ASOLO (TREVISO) - È morto il giovane motociclista travolto da un'auto condotta da un 92enne in preda ad un malore. Si tratta del 16enne T.D.B. di Riese Pio X rimasto coinvolto nell'incidente di ieri pomeriggio, 28 gennaio, a Pagnano d'Asolo.

Ancora feriti i tre amici che erano con lui.

Era invece morto sul colpo il conducente della Citroen Berlingo, Angelo Fantato, 92 anni, residente a Volpago del Montello. Ed è ancora sotto choc la moglie disabile, Giuliana Paoletti, 85 anni, che si trovava in auto con il marito al momento dell’impatto.

Asolo. Automobilista colto da malore piomba su un gruppo di minorenni in motorino: un morto e quattro feriti

L'incidente

Lo schianto violentissimo è avvenuto ieri, 28 gennaio, poco dopo le 16 in via del Muson, all'incrocio tra la Strada Provinciale 6 e la 248 all'altezza di una rotatoria. L'auto e le tre moto sono finite fuori strada e il veicolo ha terminato la propria corsa al centro della rotatoria. L'uomo al volante, Fantato, è stato colto da un improvviso malore ed ha perso il controllo del mezzo che ha centrato in pieno i giovani, tutti minorenni.