​È morto Ginetto dei geati, domani l'addio a Santa Bona

di Tina Ruggeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO La notizia è comparsa sulla pagina Facebook Quelli del Villaggio ieri sera verso le 20. Un messaggio breve : «È venuto a mancare Ginetto dei geati». E subito centinaia di commenti e di condivisioni, ma soprattutto di ricordi. Ginetto dei Geati, detto anche Trombetta, ovvero Gino Vendramin, verrà ricordato per il suo carrettino dei gelati, che ha venduto per anni nei quartieri di San Liberale, Santa Bona, Monigo, e San Paolo. Il suono dell'inconfondibile trombetta con la quale richiamava i clienti ha segnato, per intere generazioni, l'avvio dell'estate. Con la sua Lambretta a tre ruote trasformata in carettino per gelati, aveva un carnet di prelibatezze ben preciso: cornetto con cioccolato, limone e fragola. Una vera novità quando ha aggiunto il croccantino al rum. «Le mamme lanciavano giù dai balconi o dalle terrazze le 20 lire per una pallina di gelato - lo ricordano i più nostalgici -. Poi