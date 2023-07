ODERZO (TREVISO) - Si è spento all’età di 69 anni il geometra Mario Lorenzon, residente a Faè. Per ben 42 anni è stato tecnico comunale in servizio all’urbanistica ed edilizia privata. Era molto attivo nel volontariato parrocchiale e nella sagra di Faè. In pensione da pochi anni, lo scorso autunno si erano manifestati i sintomi del carcinoma che l’aveva colpito; sembrava che le cure affrontate riuscissero a dare i risultati sperati, purtroppo il male si è rivelato aggressivo, la morte è sopraggiunta la mattina di venerdì. La notizia della sua scomparsa ha creato forte commozione. In città lo ricordano molto bene, soprattutto per la pacatezza e il modo positivo con il quale affrontava i problemi.

Originario del quartiere della Maddalena, era entrato in municipio appena terminato il servizio militare. Restando a Ca’ Diedo per ben 42 anni. All’inizio l’ufficio urbanistica-lavori pubblici era unico; quando il settore fu diviso in lavori pubblici diretto dal geometra Mansueto Drusian, e urbanistica diretto dal geometra Milo Da Re, Mario Lorenzon rimase in quest’ultimo. Un settore senza dubbio cruciale, considerata la crescita edilizia conosciuta dalla città dagli anni Settanta fino al Duemila, con le numerose nuove lottizzazioni, il recupero di molti palazzi storici, fino alla nascita del parco commerciale Stella. Tutto ciò comportava parecchio lavoro per l’urbanistica e l’edilizia privata, richiedendo competenza e capacità professionali che tutti riconoscevano al geometra Lorenzon. Nella sua vita lavorativa si era rapportato con più sindaci: dapprima Daniele Martin, quindi Fulgenzio Zulian, poi Bepi Covre, Elio Puiatti, Pietro Dalla Libera, infine Maria Scardellato. «Era andato in pensione da pochi anni. Era una persona molto pacata e tranquilla, una memoria storica di Oderzo – così lo ricorda la sindaca Scardellato -. Mi aveva raccontato di un episodio nel quale si era sentito male e si era molto spaventato ma credevo che il problema fosse superato. Mi dispiace davvero tanto e porgo le mie sentite condoglianze alla famiglia». Marito e papà affettuoso, quando poteva si dedicava al volontariato nella parrocchia di San Tomaso a Faè, aiutando pure durante la sagra. Amava tantissimo la musica, la chitarra era sua compagna inseparabile e spesso lo invitavano a suonare ai matrimoni, alle veglie, alle celebrazioni liturgiche speciali. Collaborava come tecnico del suono con il coro gospel Soul Singers. Il funerale di Mario Lorenzon verrà celebrato domani alle 15 nella chiesa di Faè. Lascia la moglie Anna Maria, i figli Teresa con Omar, Someshwar, i nipoti Sofia, Agnese, Edoardo, i parenti tutti. Oggi, alle 20 la recita del rosario in chiesa a Faè.