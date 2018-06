Scappa terrorizzato dal cane e muore a 31 anni, padroni imputati

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Fu omicidio colposo. Sono queste le conclusioni a cui è arrivato il sostituto procuratore Gabriella Cama, che chiederà il rinvio a giudizio per il brasiliano 43enne Miguel Da Veiga e per la sua compagna, la connazionale 47enne Matilde Alibosky, i proprietari delche ringhiando e abbaiando sul pianerottolo davanti all'ingresso di casa dei padroni avrebbe causato la c