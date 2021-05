Valeriano, fulminato in garage a 57 anni dal cavo che alimenta la fresatrice

MASERADA - È morto folgorato. Nel capanno degli attrezzi, sul retro della sua abitazione. Valeriano Fregonese aveva 57 anni e abitava da dieci anni a Maserada, in un'elegante palazzina in via IV Novembre, al civico 29.

L'incidente è successo verso le 13.15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato stroncato da un infarto causato da una forte scossa elettrica. È stato trovato con un cavo elettrico ancora stretto in mano e al cavo era ancora collegata una piccola fresa. Probabilmente la scossa elettrica si è scaricata sul 57enne perchè sono vistose le bruciature riscontrate su alcune zone del corpo. Sarà, comunque, l'esame necroscopico a stabilire con esattezza la compatibilità delle bruciature con una scossa elettrica e il conseguente arresto cardiocircolatorio. Solo dopo questo referto il pubblico ministero del Tribunale di Treviso deciderà se disporre un'eventuale autopsia sul cadavere.

APPROFONDIMENTI MASERADA SUL PIAVE Maserada sul Piave. Folgorato da una scossa elettrica sprigionata da...

L'ALLARME

L'allarme è stato dato da un vicino che si era accorto del cancelletto del ricovero attrezzi aperto. Avvicinatosi aveva scorto il corpo di Valeriano esanime a terra. La compagna, che non l'aveva visto rientrare a casa per pranzo, aveva chiesto al vicino di controllare dove fosse Valeriano. È venuta a sapere così, in una frazione di secondo, che lui non c'era più.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Maserada e il Suem 118. I sanitari hanno cercato di capire se c'era possibilità di rianimarlo. Ma si sono dovuti arrendere all'evidenza: Valeriano era morto.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, usando la fresa, si sarebbe avvicinato al cancelletto di ferro facendo ponte e la scarica elettrica si sarebbe scaricata su di lui, colpendolo in pieno. Sofferente da tempo di problemi cardiaci, questo choc gli sarebbe stato fatale. Si tratta soltanto di prime ricostruzioni che dovranno essere suffragate dal successivo esame necroscopico.

I residenti della palazzina, composta da due corpi di fabbrica, si sono chiusi nel più stretto riserbo. Per rispetto alla compagna Maura Brugnerotto e al figlio 28enne di Valeriano, Giacomo.

I COMMENTI

«Era una persona riservata e gentilissima» dice uno di loro. Chiudendosi di fretta la porta dietro alle spalle. Mentre un giovane, che abita nella palazzina a fianco dice: «Lo vedevo di rado. Mi dispiace enormemente per la famiglia».

Valeriano era pensionato da poco meno di un anno e trascorreva parte del suo tempo libero armeggiano nel capanno degli attrezzi che era diventato il suo rifugio. Lì aveva messo in piedi una piccola officina, attrezzata di tutto punto. E lì eseguiva piccoli lavoretti che lo inorgoglivano. Sofferente di cuore, aveva dedicato a quel capanno degli attrezzi tempo e fatica, preferendogli altri passatempi e lo sport.

Casa Fregonese è chiusa nel più stretto dolore. Terribile la perdita del compagno di vita e del papà. Ieri, nell'appartamento di via IV Novembre i parenti più stretti che hanno cercato di portare conforto alla compagna e al figlio. La moglie separata si è chiusa, anche lei, in uno stretto dolore. Da quell'unione poi finita con la separazione, era nato il loro figlio Giacomo. Il più bel regalo che li aveva comunque tenuti allacciati da un sottile filo che ieri si è definitivamente spezzato.

L'INDAGINE

Dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri e l'esclusione di cause violente a spiegare la morte di Valeriano Fregonese l'inchiesta della procura presso il Tribunale potrà chiudersi definitivamente, oppure attendere l'esito dell'eventuale autopsia. In attesa della decisione la procura non ha ancora rilasciato il nulla osta per il funerale di Vitaliano che verrà celebrato nella chiesa parrocchiale del paese.