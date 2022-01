FARRA DI SOLIGO - Fabio Ballancin 59 anni è venuto a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari ieri mattina, 29 gennaio, nella sua abitazione, in via Martiri della Libertà a Soligo. A trovare il corpo ormai privo di vita, è stato il fratello Valter, ex assessore allo sport nel comune di Farra di Soligo. I medici giunti prontamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne la morte.

Fabio era un grande sportivo, amava il podismo ed oltre ad allenarsi quasi ogni giorno, partecipava spesso alle maratone, non soltanto quelle disputate in pianura, ma anche quelle più impegnative e faticose di montagna, come la Transcivetta che si corre a coppie e che lui partecipava spesso insieme al figlio Marco. La notizia della sua morte si è propagata subito non solo in paese ma in tutto il Quartier del Piave dove Fabio era molto conosciuto soprattutto per la sua intensa attività sportiva.

Incredulità, sgomento e dolore quando è giunta la brutta notizia ieri mattina, anche tra i suoi colleghi di lavoro della ditta “Battistella mobili” di Pieve di Soligo dove Fabio lavorava da oltre 35 anni, e il prossimo anno avrebbe iniziato a godersi l’agognata pensione. Tutti i suoi colleghi si sono chiesti: ma perché proprio lui, una persona sempre buona, gentile, sorridente con tutti, con una gran voglia di vivere. La prematura morte lascia nel più profondo dolore la moglie Laura, i figli Marco e Sara e l’amata nipotina. Il funerale sarà celebrato martedì 1 febbraio alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Soligo, mentre il Santo Rosario sarà recitato domenica alle ore 19.30 nella stessa chiesa.