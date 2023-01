MOGLIANO - È stato il primo sindaco comunista di Mogliano Veneto e il protagonista di una lunga stagione politico-amministrativa, anche oltre i confini locali e della Prima Repubblica. Ugo Bugin è morto alla soglia dei 73 anni, che avrebbe compiuto il prossimo 3 febbraio: è stata la moglie Mariagrazia a trovarlo ieri mattina, 11 gennaio, senza vita, nella loro casa, vittima con ogni probabilità di un arresto cardiaco. La notizia si è presto diffusa in città, dove era molto conosciuto, suscitando grande cordoglio.

LA CARRIERA POLITICA

Giovane segretario dell'allora Pci, dopo essere stato per un biennio vicesindaco con Cora Bellio, nel 1977, a soli 27 anni, Bugin assunse la guida di un'amministrazione comunale costituita con anche Socialisti, Socialdemocratici e Repubblicani, la prima senza la Democrazia Cristiana dal dopoguerra, per proseguire nell'incarico pure nel mandato successivo, fino al 1985. Negli otto anni del suo governo cittadino, Mogliano ha conosciuto realizzazioni destinate a lasciare un segno nel suo sviluppo, a partire dall'accordo con Generali per il finanziamento dello stadio comunale di via Ferretto, in cambio della concessione dell'area lungo via Marocchesa dove edificare la sede centrale del gruppo assicurativo, o ancora l'inserimento nel piano regolatore del sottopasso per creare un collegamento più agevole con la parte orientale dell'abitato.

IL REFERENDUM

Ma l'ex sindaco, con la sua squadra, diede anche dato un contributo determinante nel far rimanere Mogliano in provincia di Treviso, schierandosi per il no nel referendum, indetto proprio in quel periodo, per il passaggio sotto Venezia. E pur di non lasciare l'azione amministrativa preferì anche declinare la proposta di candidatura al Parlamento, giunta dal suo partito, di cui era figura di spicco a livello regionale. Conclusa l'esperienza da primo cittadino, Bugin, di professione assicuratore, ha ricoperto ruoli di rilievo nella gestione municipale, tra il 1990 e il 1995 come assessore, prima ai Lavori pubblici con sindaco Agostino Zanardo, poi al Bilancio nella prima giunta di Diego Bottacin, e in seguito ancora come presidente del Consiglio comunale. Ma soprattutto ha continuato a rimanere un riferimento e uno dei padri nobili della sinistra moglianese (nel 2013 si è candidato nella lista La sinistra per Mogliano, a sostegno di Carola Arena): un'appartenenza sempre rivendicata con coerenza, ma anche con un'autonomia intellettuale riconosciuta pure dagli avversari politici.

IL RICORDO

Tra i tanti a ricordarlo oggi, il suo attuale successore al timone del Comune, Davide Bortolato: «È un triste momento che coglie impreparato me e tutta la nostra comunità -sottolinea- Ugo Bugin ha rappresentato un simbolo di tenacia e passione per tutti i moglianesi. Sebbene il suo credo politico fosse diverso, non ha mai rinunciato a dare anche a me consigli preziosi dall'alto della sua esperienza politica e amministrativa. Lo ricordo con grande rispetto, è anche grazie all'apporto amministrativo del sindaco Bugin che Mogliano Veneto si conferma ogni giorno una comunità attiva e attenta. Il suo ricordo sarà sempre vivo: Ugo ha creduto fortemente nei suoi ideali e ciò merita sempre rispetto e apprezzamento». Oltre alla moglie Mariagrazia Pagnossin, lascia una figlia, Gaia. Le esequie, che si svolgeranno con rito civile, per volontà del diretto interessato, saranno fissate nelle prossime ore.