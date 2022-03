MARENO DI PIAVE - Si è spento all’età 45 anni Evan Valacchi, anima di Azione Cattolica di Mareno. Originario di Città del Capo, si era trasferito nella Marca da giovane. Aveva frequentato le scuole a Conegliano e lavorava per una ditta di arredo bagno. Ha lottato con forza contro la brutta malattia che lo aveva colpito. Era vice presidente parrocchiale adulti di Azione Cattolica di Ramera, mentre la moglie, Francesca Spinazzè, è la presidente. Si sono sposati nel 2008 e hanno due bambine. Tutta la comunità lo ricorda con affetto e si è stretta attorno alle “sue donne”. «Tu sei stato per noi un gran bel compagno di viaggio – ha scritto un’amica - La tua simpatia, gentilezza, pacatezza ed educazione erano fuori dal comune». «Poche le persone come te – scrive un’altra -. Un privilegio e credo anche un Dono aver potuto fare un pezzo di strada con te. Continua a sorriderci». Evan lascia anche la mamma Elizabeth e i fratelli Guido e Patrizia. L’addio oggi alle 15.30 nella chiesa di Ramera. Ai fiori è preferita un’offerta che sarà devoluta a scopo benefico a favore dei più piccoli.

L’ADDIO A MARIKA

E anche a Miane sono numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia di Marika Magagnin, la maestra di scuola primaria deceduta a 47 anni lunedì, dopo aver lottato, per mesi, contro il male. E oggi, nella chiesa di Miane, suo comune d’origine, alle 14.30 viene celebrato il funerale. In tanti, arriveranno anche da Caorle, dove Marika risiedeva da un paio d’anni, e da Fregona, dove aveva in precedenza a lungo abitato, si uniranno al dolore delle figlie Silvia e Cristina, di papà Bruno e mamma Ivana, e della sorella Francesca. Non mancheranno i suoi alunni, quelli della scuola di San Donà insegnava fino a quando il male glielo ha permesso, e quelli che negli anni l’hanno avuta come maestra all’elementare di Cappella Maggiore. Quando Marika parlava della malattia che l’aveva colpita, diceva: “È una battaglia che non mi aspettavo di combattere. Ho capito ora che invece è e sarà una guerra... ma io vincerò”. E ha dimostrato molta determinazione e tutta la volontà di sconfiggere quel male. A fianco a lei i suoi alunni che, nonostante da qualche tempo non fosse più a scuola, hanno tenuto vivo il loro legame con la maestra, inviandole video-messaggi con il buongiorno e testimoniando come questa insegnante ha saputo prima di tutto costruire un rapporto umano e di fiducia con i più piccoli allievi. (El.Gi.) (c.b.)