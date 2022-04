Addio a Enrico Piaia, colonna del museo della Grande Guerra

SAN TOMASO - Si è spento all’età di 68 anni Enrico Piaia per un male che non gli ha lasciato scampo. Era apprezzato per il suo impegno nel volontariato e la sua scomparsa ha destato profondo cordoglio a San Tomaso dove ieri sono stati celebrati i funerali. Personaggio gioviale e sempre pronto a dar una mano, in passato aveva anche ricoperto l’incarico di consigliere comunale. Piaia per diversi anni aveva gestito una piccola azienda artigianale nella lavorazione dell’occhiale, poi una volta chiusi i battenti, era stato assunto dalla società Funivia Marmolada srl in veste di operaio e qui aveva conosciuto una grande realtà, appassionandosi alla storia delle Grande Guerra, tanto che collaborava con il personale del museo e in particolare con Attilio Bressan alla ricerca di reperti e di testimonianze. Proprio nel settembre del 2009 scendendo con l’amico Luca De Pellegrini lungo il Canalone di Antermoia, quasi alla sommità, aveva rinvenuto i resti di un soldato italiano della Grande Guerra.

LA COLLABORAZIONE



Anche dopo essere andato in pensione Enrico Piaia era solito salire in Marmolada non solo per ritrovare i vecchi amici con cui aveva condiviso esperienze profonde e uniche ma anche per accompagnare, come volontario, i turisti nella visita al museo della Grande Guerra in Serauta. Anche in questa veste Enrico se la cavava benissimo grazie anche alla sua simpatia e alla battuta sempre pronta con la quale riusciva a coinvolgere il visitatore nella descrizione del percorso museale. Lo faceva con passione e naturalezza perchè era una materia che conosceva benissimo e sapeva spiegare con parole semplici. Sempre riusciva a catalizzare l’attenzione del visitatore.



IL RICORDO



Il ricordo di Patrik Pomarè responsabile della società Marmolada: «Qui Enrico ha lasciato indelebili ricordi - spiega Pomarè- lavorando prima sul vecchio impianto, quando ancora si dormiva a monte, poi al rinnovo degli impianti nel 2004-2005 e infine sul nuovo impianto. “Tutta un’altra vita”, diceva lui con il suo solito sorriso. Dopo il suo meritato pensionamento -continua Pomarè - era diventato socio della Onlus che gestisce il museo della Grande Guerra al Serauta, senza dimenticarsi mai della Marmolada, del museo e dei suoi colleghi. Negli ultimi anni era salito ancora a trovarci, rallegrando le nostre giornate con i suoi ricordi e i suoi divertenti aneddoti. Aveva sempre una buona parola, una battuta o un sorriso per tutti. Enrico ha lasciato un grande vuoto per molti, per questo desideriamo stringerci in questo momento attorno alla figlia Barbara e a tutta la sua famiglia, a nome della Marmolada S.r.l e Museo della Grande Guerra in Marmolada». Anche il sindaco di San Tomaso, Moreno De Val ha voluto ricordare l’amico e paesano Enrico Piaia: «Non ha mai fatto mancare il suo apporto alla comunità di San Tomaso».

