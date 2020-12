Infarto stronca Domenico Stellini, fondatore della sanità trevigiana

TREVISO - Un infarto ha strocato l'ex direttore dell'Usl della Marca, Domenico Stellini. Aveva 85 anni. Era considerato il fondatore della sanità trevigiana ed è stato anche presidente all’Oras di Motta di Livenza. Insieme al presidente Vittorino Pavan aveva reso grande il Ca' Foncello, tanto da renderlo ospedale regionale. Stellini è stato direttore dell’ospedale, direttore generale dell’Usl 9 dal 1995 al 2002, presidente dell’ordine dei medici, vicesegretario nazionale dell’Anao, segretario generale alla sanità. Lascia la moglie Silvana Agostini, ex primario di Pediatria al Ca' Foncello e i figli Edoardo, direttore di dipartimento all’Università di Padova in Clinica odontoiatrica e Pietro, dirigente in Regione.

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA