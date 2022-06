CONEGLIANO - «Oggi vado a tagliare la legna». Lo ha detto col sorriso Roberto Armellin, 72 anni, perché i lavori all'aria aperta erano la sua passione. Non immaginava che proprio durante quell'attività avrebbe trovato una morte terribile. La sega circolare che stava maneggiando gli è sfuggita di mano all'improvviso e gli ha reciso l'arteria femorale. Un ferita fatale, che non gli ha lasciato scampo. Il pensionato è morto dissanguato in pochi minuti, nel giardino di casa della madre. La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio, 11 giugno, verso le 14, in via Calpena a Conegliano.

IL RITROVAMENTO

A scoprire il corpo ormai esanime di Roberto è stato il fratello Sergio che come lui va a trovare quasi tutti i giorni l'anziana madre Luigia, 98 anni. Lo ha visto a terra, in una pozza di sangue, con un profondo taglio all'interno coscia, dall'inguine fino al ginocchio. Era già privo di sensi. «È stato terribile, ho chiamato il 118 sperando che si potesse fare qualcosa» - racconta il fratello, ancora sotto choc. L'ambulanza del Suem si è precipitata in via Calpena a sirene spiegate ma quando i sanitari sono arrivati sul posto per Armellin purtroppo non c'era più niente da fare: il pensionato aveva perso troppo sangue. Così al medico non è rimasto altro che constatarne il decesso. L'unica consolazione per la famiglia è che l'agonia del loro caro sia durata poco: «Con ferite del genere si muore nel giro di due minuti - dice il fratello riferendo le parole dei sanitari -. Ma probabilmente Roberto aveva perso i sensi subito, senza accorgersi di nulla». La madre, a quell'ora era in casa ma non si è accorta di nulla. Sul posto è intervenuta anche la polizia per fugare ogni dubbio sul coinvolgimento di altre persone nella morte del malcapitato. Circostanza che è stata scartata subito: il 72enne era da solo al momento della disgrazie, classificata come incidente domestico. Se da un lato la dinamica è chiara, dall'altra i familiari della vittima continuano a chiedersi perché quella sega elettrica gli sia sfuggita di mano. Armellin ha avuto un malore? Si è distratto? È inciampato? Non ha adottato le necessarie precauzioni? «Non sappiamo proprio cosa sia successo, Roberto stava tagliando delle assi. Non era la prima volta che faceva lavori del genere» - dice il fratello. «Siamo davvero sconvolti - aggiunge il figlio Matteo, che aveva pranzato a casa dei genitori -. Papà mi aveva detto che nel pomeriggio sarebbe andato dalla nonna a tagliare la legna. Poi non l'ho più sentito. Mi hanno avvisato della tragedia mentre ero al lavoro e sono corso subito là».

IL RITRATTO

Roberto viveva in via Lazzarin con la moglie Mariuccia. Ex operaio attrezzista nella ditta Plastopiave di Conegliano, Roberto si godeva la pensione già da qualche anno, dedicandosi soprattutto all'orto e al giardino, che erano il suo passatempo preferito. Armellin era un Alpino: anche se non sfoggiava la penna nera alle adunate e alle manifestazioni di piazza, ogni anno rinnovava l'abbonamento alla rivista, segno di un affetto che il passare del tempo non aveva intaccato. Era poi un grande tifoso dell'Inter: una passione, quella calcistica, che condivideva con il figlio, anche lui tifoso del club nerazzurro. «Era una persona buonissima, sempre disponibile quando qualcuno aveva bisogno: che si trattasse di lavori da fare oppure di altri favori. Bastava chiedere e lui c'era sempre» - è il ricordo commosso del figlio Matteo. L'intera comunità di Conegliano è scossa per la morte di Roberto, avvenuta in circostanze ordinarie. Eppure venerdì pomeriggio una semplice operazione di taglio della legna si è trasformata in tragedia. La Procura ha già dato il nullaosta per la sepoltura. Il funerale verrà celebrato mercoledì 15 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Conegliano.