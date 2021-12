VEDELAGO - Lutto in municipio, si è spento a 31 anni Luca Comacchio. Ha lottato contro un tumore per diverso tempo e poi, all’improvviso, nel giorno di Natale se n’è andato. Un dramma che ha colpito l’amministrazione comunale e tutta l’Unione dei Comuni della Marca Occidentale con Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago. «Siamo molto scossi per questa tristissima notizia – afferma il sindaco Cristina Andretta – Luca era un ragazzo straordinario di una sensibilità incredibile e di una professionalità difficile da trovare».

ASSUNTO IN COMUNE

Luca Comacchio era stato assunto dal Comune di Vedelago e lavorava negli uffici del Municipio. Aveva ottenuto il posto dopo aver dimostrato grande abilità durante un tirocinio che aveva svolto nel 2016. L’amministrazione di Vedelago a maggio 2017 aveva deciso di assumerlo e di inserirlo nell’ufficio organi istituzionali. Dal 2018 svolgeva la mansione di addetto al centro elaborazione dati. Un ruolo dove gli era richiesta molta precisione e accuratezza nell’inserimento dei vari dati al computer. Non solo in Municipio. Luca Comacchio era anche stato inserito nelle attività dell’Unione dei Comuni della Marca Occidentale. Per l’ente sovracomunale svolgeva soprattutto mansioni in ambito informatico. «Le sue competenze e professionalità unitamente alla sua sensibilità sono difficili da trovare – sottolinea Andretta – Seppur abbia lavorato per un breve periodo in municipio, si è fin da subito distinto per la sua determinazione e competenza. Da parte di tutta l’amministrazione comunale e dell’Unione dei Comuni della Marca Occidentale, faccio le più sentite condoglianze ai famigliari e alla fidanzata». La scomparsa di Luca, proprio in un giorno di festa, quello della nascita di Gesù, il 25 dicembre, ha scosso i cittadini di Vedelago, la compagna Anna, la mamma Lidia, il papà Pierino, la sorella Anna, le nonne, gli zii e tutti i parenti e gli amici. «Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta» lo ricordano così.

L’ULTIMO SALUTO

L’ultimo saluto sarà dato domani alle 14.30 nella chiesa di Vedelago mentre ieri sera è stato recitato il rosario in una chiesa gremita di persone giunte per ricordarlo e stringersi in un abbraccio alla sua famiglia. «Un abbraccio forte alla sua famiglia, alla sua compagna che è una persona unica – un commento su Facebook – In questo momento di grande dolore vorrei stringerli forte». «Da lassù proteggi la tua famiglia» aggiunge un altro.