Addio a Cecconato, assessore gentiluomo: «Uomo d'altri tempi»

TREVISO - Si è spento ieri mattina, dopo una malattia che lo ha consumato poco a poco. Corrado Cecconato, classe 1931, 91 anni ancora da compiere, se n'è andato lasciando un vuoto in una città che ha perso un altro pezzo importante della sua storia. A lungo presidente di Federmoda, titolare dello storico negozio di stoffe e abbigliamento Fabris Tessuti di Piazza Indipendenza, dove ha iniziato a lavorare come garzone nel 1945 per poi assumerne la guida nel 1969, è stato anche consigliere comunale prima e assessore poi nell'epoca d'oro della Lega, quando nel ruolo di sindaco si sono alternati Giancarlo Gentilini e Gian Paolo Gobbo. Sempre elegantissimo, garbato, dal tono di voce perennemente calmo e paziente, Cecconato si è distinto come un gentiluomo di altri tempi. E per questo amatissimo. E questi suoi modi gli hanno consentito di occuparsi con grandi risultati di un settore estremamente delicato come i servizi sociali. Ancora oggi, a 15 anni dalla sua ultima apparizione a Ca' Sugana, qualcuno non perdeva occasione per chiedergli un consiglio o un aiuto.



LA CARRIERA

Con la sua attività commerciale ha scritto una storia di successo nel settore tessuti e delle confezioni, diventando in oltre 70 anni di carriera un punto di riferimento e uno tra i migliori interpreti del commercio trevigiano. Tutto questo senza sottrarsi all'impegno verso la collettività: coinvolto nel sociale e nell'associazionismo (è stato presidente di Federmoda), è stato Consigliere Comunale con Giancarlo Gentilini e poi Assessore con Gian Paolo Gobbo. Il 20 maggio del 2021 aveva festeggiato 60 anni di matrimonio con la moglie Nerina. La notizia della sua scomparsa ha fatto ben presto il giro della città. Cecconato, da tempo, si faceva vedere pochissimo. Ma il suo ricordo è sempre stato vivo e acceso in tutti quelli che lo hanno conosciuto.



IL RICORDO

Giancarlo Gentilini è rimasto particolarmente colpito dalla morte di quello che considerava un amico: «Treviso perde un grande uomo - dice - l'ho sentito l'ultima volta tre giorni fa. Mi ha telefonato, ma ormai era impossibile capire quello che diceva. Solo una cosa ha detto in modo chiaro: Ciao Giancarlo. Mi ha voluto salutare per l'ultima volta». Gentilini ricorda anche il Cecconato assessore nella giunta in cui lui era il vice di Gobbo: «È stato un grande assessore, molto competente, capace di mettersi sempre a servizio degli altri. Stiamo parlando di un vero trevigiano. La città ha subito una grande perdita». Lo ricorda anche Giuseppe Basso, che con Cecconato ha condiviso i banchi della maggioranza a palazzo dei Trecento: «Era un vero gentiluomo - dice - uomo d'altri tempi. Elegantissimo, gentile anche nel modo di parlare, sempre garbato. Aveva una vena artistica. Corrado dipingeva e ha anche fatto qualche piccola mostra». Ed era un conoscitore della città e dei suoi equilibri: «In anni non sospetti, quando ogni cosa sembrava andare bene, è stato il primo a intuire le difficoltà del centro storico. Si è occupato delle Attività produttive con grande competenza, attingendo alla sua esperienza nel mondo del commercio. Con lui perdiamo una figura importante per la nostra Treviso». I funerali di Corrado Cecconato, che lascia la moglie Nerina e i tre figli tra cui Nicola, presidente di Ascopiave, si terranno domani alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Pio X.