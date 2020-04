Perde il padre morto per coronavirus mentre lotta per avere giustizia

CONEGLIANO - Perde il padre per coronavirus nel bel mezzo della battaglia che sta portando avanti per fare luce sui tanti decessi e sulle tante infezioni all'interno della casa di riposo che ospitava anche il suo genitore. È un dramma privato che si inserisce in un dramma più ampio quello vissuto da Vittorio Zanette, presidente del comitato dei familiari degli ospiti di casa Fenzi, e dai suoi parenti, che da domenica sera piangono la scomparsa del loro congiunto Bruno, persona molto conosciuta in città e non solo (la famiglia Zanette è originaria di Pianzano di Godega) per avere svolto a lungo l'attività di macellaio. «Domenica sono entrato alla Fenzi eccezionalmente, visto che in questo periodo l'accesso dei parenti è vietato, per dare a mio padre quello che poi si è rivelato essere l'estremo saluto ricorda Vittorio Zanette, trattenendo la commozione poi, ieri, ho presentato l'esposto sulla gestione dell'emergenza in casa di riposo che stavo preparando già da qualche giorno perché credo che il tempo della pazienza sia ampiamente terminato. Forse è stato il mio ultimo atto formale come presidente dei familiari, non avrei certo voluto finire così il mio mandato».

IL SOSTEGNO

«Ora si muoverà chi di dovere - continua Vittorio Zanette -, spero che si apra una fase nuova per Casa Fenzi, soprattutto per i suoi ospiti. Tra domenica e ieri ho ricevuto almeno una decina di telefonate di persone preoccupate per la situazione che si è venuta a creare all'interno, e una mezza dozzina di altri familiari ha voluto venire con me dai carabinieri, offrendosi anche di lasciare i propri recapiti nel caso in cui partisse un'indagine. Sono mogli, figli, fratelli e nipoti di chi vive nella casa di riposo e che desiderano capire cosa stia accadendo lì dentro».

IL CORDOGLIO

Per oltre trent'anni, fino all'inizio di questo secolo, il negozio di Bruno Zanette, sotto i portici accanto al ponte della Madonna, è stato un punto di riferimento per l'acquisto di vari tipi di carne non solo per le famiglie ma anche per prestigiosi ristoranti e hotel della zona. Zanette aveva lavorato anche con una sede a Susegana, e ora un altro ramo della sua famiglia sta continuando a portare avanti la tradizione. Nel 2013 Bruno, in seguito a un aggravamento delle sue condizioni di salute, era stato portato a Casa Fenzi, dove lo scorso 3 gennaio aveva compiuto 80 anni, un traguardo non festeggiato adeguatamente a causa di una broncopolmonite che era comunque riuscito a superare. Non altrettanto è riuscito a fare con il Covid-19, a cui è risultato positivo alcuni giorni prima di arrendersi: il virus è andato a sommarsi ad altre importanti patologie e non gli ha lasciato scampo, come accaduto ad altri, forse troppi ospiti della residenza. La benedizione e la tumulazione della salma dovrebbero svolgersi in forma strettamente privata, come previsto dall'ordinanza in vigore, domani mercoledì nel cimitero cittadino di San Giuseppe, dove Zanette riposerà. Lo piangono la moglie Maria Luisa, storica catechista della parrocchia Immacolata di Lourdes, i figli Vittorio, Silvia e Francesco, la nuora, il genero, tutti gli altri parenti e gli amici di una vita. Del tutto singolare la situazione di Vittorio, che da portavoce dei familiari della Fenzi sta portando avanti con massima determinazione la ricerca della verità sui motivi che hanno portato il Covid-19 a dilagare in maniera così drammatica nella casa di riposo di viale Spellanzon, dove il padre Bruno si è arreso a quello stesso virus nelle ultime ore di domenica. Vittorio ha fatto appena in tempo a salutarlo per l'ultima volta in mattinata, entrando con tutte le dovute precauzioni in una casa Fenzi dove i posti vuoti nelle camere stanno aumentando nelle ultime settimane, in diversi casi a causa della virulenza del Covid.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA