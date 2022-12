FARRA (TREVISO) - E' morto dopo lunga malattia, all'età di 72 anni Dante Romanello, ex consigliere comunale e anche candidato sindaco della Lega negli anni 90. Era conosciuto in tutto il Quartier del Piave, dove aveva lavorato fino a 5 anni fa negli uffici della Ascopiave di Pieve di Soligo. Purtroppo, durante il periodo militare, quando Dante aveva 18 anni, gli era stata diagnosticata la distrofia muscolare, malattia che ha combattuto con forza d'animo, per oltre 50 anni. In questo lungo periodo si è anche sposato con Teresa Merotto, dalla quale ha avuto due figli Laura e Gianni. Tutti insieme lo hanno seguito con dedizione e amore, in modo particolare nei momenti più difficili, quando a un certo punto le sue gambe non lo hanno più retto e Dante di è trovato a vivere i suoi spostamenti con l'ausilio di una carrozzina. Era anche collaboratore e portavoce dell'U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare sezione di Treviso). Il giorno di Natale, le sue condizioni si sono aggravate, e nonostante l'immediato ricovero all'ospedale di Conegliano, ieri il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nel dolore la moglie Teresa, i figli Laura e Gianni e i nipoti Cinzia e Chloè. Il funerale venerdì alle 14.30 nella chiesa di Soligo; la recita del rosario domani alle 19.30 al centro parrocchiale.