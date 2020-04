È morto Marco Colognese Zoppas, manager montebellunese di 55 anni trovato ieri mattina senza vita nella sua camera da letto. Un dramma improvviso e inaspettato che ha gettato nello sconforto più profondo la famiglia, conosciutissima non solo a Montebelluna, i parenti e gli amici. Colognese è stato un affermato manager della Coca Cola ed è figlio di Franca Zoppas, esponente della famiglia che controlla la San Benedetto di Scorzè, leader delle acque minerali. Il cinquantacinquenne è stato trovato dalla moglie, ieri mattina, riverso per terra ai piedi del letto. Ogni tentativo di salvargli la vita da parte dei soccorritori del Suem 118, chiamati dalla donna, è stato purtroppo inutile: al loro arrivo il cuore del manager si era già fermato per sempre. Il medico e l’infermiere verso le 8 di ieri, si sono precipitati immediatamente nella villa in cui abitava Colognese Zoppas. Sul posto per gli accertamenti anche una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna.



LA CARRIERA

Dopo gli studi e la laurea alla Bocconi di Milano, il manager aveva viaggiato per affari tra Milano e molte città europee, prima di trasferirsi a Montebelluna. Il lavoro lo aveva portato da Londra a Budapest per dirigere gli affari della società di famiglia. Figlio di Renzo Colognese e Franca Zoppas, la sua è da sempre una famiglia molto conosciuta e apprezzata in città, sia nel campo imprenditoriale sia in quello sociale, culturale e sportivo. Il campo da rugby porta il nome del padre, fondatore e primo presidente della squadra montebellunese oltre che animatore di altre associazioni culturali locali. Dopo molti spostamenti, durante i quali il manager aveva toccato da vicino altre realtà lavorative e manageriali anche molto diverse da quelle italiane, aveva deciso di tornare in città, dove si era poi stabilito.



LA SVOLTA

A partire dal 2010, Colognese aveva deciso di fermarsi stabilmente in Veneto e di occuparsi della gestione degli immobili di famiglia. Un manager apprezzato nel campo lavorativo, il cinquantacinquenne era padre di due bambini che amava moltissimo. E ieri mattina il dramma nella villa dove viveva con la moglie e i due figli piccoli. Il tempo di svegliarsi e in pochi minuti la tragedia si è consumata. Era accasciato per terra vicino al letto quando la moglie, rientrata in camera, lo ha visto per terra, ormai senza vita. Ma ha sperato fino in fondo e ha dato l’allarme al 118. Un’ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma è stato tutto inutile.



IL LUTTO

A piangere la scomparsa del manager, oltre alla moglie, ai due figli e alla mamma, c’è il fratello Paolo, titolare della storica boutique di piazza Mazzini, Colognese 1884, l’attività di famiglia ereditata dal padre. Il funerale di Marco Colognese Zoppas, si terrà in forma privata come previsto dall’ordinanza per il contenimento del Covid 19. La funzione religiosa verrà celebrata probabilmente tra lunedì e martedì della prossima settimana.

