TREVISO - Non voleva fiori o ricordi di circostanza. E aveva chiesto a Paola di dare l'annuncio solo ad avvenuta cremazione, Ciro Perusini, 86 anni. Lui, esuberante e galante, coltissimo e affascinante, teneva a che questo momento fosse vissuto in sottrazione e solo dagli affetti veri. «Mio marito era una persona straordinaria, la migliore combinazione tra cervello e cuore che si possa incontrare. Ritengo di essere stata fortunatissima ad averlo incontrato». Qui si tace il ricordo di Paola Maso, nel rispetto delle ultime volontà di Ciro Perusini. Ma c'è una città che desidera ricordarlo, una Treviso che vede assottigliarsi una certa eredità di pensiero e di impegno civile. Per questo la scomparsa di Perusini, avvenuta venerdì sera, 8 luglio, alla Casa dei Gelsi, era una circostanza che difficilmente avrebbe potuto rimanere sotto traccia.

LA STORIA

Figlio di Cesare Perusini, l'architetto a cui nel 1946 venne affidato il piano di ricostruzione della Treviso post-bellica, studi al liceo classico poi la laurea in Ingegneria all'Università di Padova poi in Urbanistica allo Iuav, Perusini è stato nel 1987 assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente. Dagli anni Settanta al suo nome si lega la rinascita di Italia Nostra che cominciò a combattere per la tutela al patrimonio ambientale e architettonico di Treviso. Anima radicale della sinistra trevigiana, Perusini si oppose strenuamente alla stagione di Giancarlo Gentilini ma dimostrò anche la sua insoddisfazione verso la Giunta Manildo. Negli ultimi anni si ricordano (dopo il flop della candidatura a sindaco alle primarie del 2012) i suoi incontri sotto la Loggia dedicati alla città, dove il suo charme e la sua profondissima competenza emergeva e affascinavano gli astanti. Dal 2015 una caduta e un lungo ricovero iniziano a minare la sua tempra: fu l'occasione per raccogliere interventi, scritti articoli in uno Zibaldone in stile Perusini, irridente e graffiante.

IL RICORDO

«Caro Ciro - lo saluta Manildo - copio il tuo esordio, i tuoi Caro Giovanni ai quali facevi sempre seguire pensieri arguti, liberi, intelligenti. Avevi il dono di aiutare a pensare. Mancherai tantissimo alla tua città e a noi tutti». Anche Antonella Tocchetto lo ricorda: «Sei stato una persona importante per questa città. Ti ho conosciuto quando ho iniziato a frequentare il mondo della politica trevigiana tanti anni fa. Intelligente, Colto, eclettico, sferzante, geniale, simpaticissimo, affascinante. Memorabili i tuoi interventi in consiglio comunale dove ti scontravi con altri politici preparatissimi facendo del consiglio comunale una vera agorà democratica. Una grande perdita». Chiara Casarin tratteggia i match in Provincia: «Ciao bella Signora, e mi venivi incontro baciandomi la mano come solo i gentiluomini sanno fare. Poi nelle commissioni provinciali si iniziava a battagliare: ambiente, urbanistica, paesaggio e studi su uno sprawl veneto e trevigiano in particolare, inarrestabile e sul quale combattevi indomito con monologhi agitati tanto quanto i tuoi capelli ondeggianti come uno Strehler o un Bernstein trevigiano'. Perché eri così ai miei occhi: ti contestavo ma ero affascinata dalla tua energia culturale».

«UNA PERDITA»

Dopo Tino Zandigiacomi, la scomparsa di Ciro Perusini accelera il tramonto di una serie di personalità trevigiane che hanno fatto dell'impegno per la città un tratto importante della propria vita. «Impegno Civile saluta con affetto il cittadino appassionato, vigile osservatore e attore della politica cittadina - scrivono Luciano Franchin e i suoi - con la morte di Ciro Perusini scompare una mente libera, di specchiata onestà che ha fatto dell'autonomia di pensiero il suo tratto distintivo: è stato eletto nella lista del PCI ma come indipendente, e ci teneva a dirlo. Il suo carattere coraggioso e forte gli ha permesso di affrontare e superare le non poche avversità che la vita gli ha riservato».