RESANA (TREVISO) - Ferruccio era in pensione da cinque anni ma continuava a collaborare con la Dallan, l’azienda di Castelfranco di cui è stato un pilastro per oltre trent’anni. Troppo forte la passione per il suo lavoro di collaudatore di impianti ad alta tecnologia per la lavorazione delle lamiere. L’unico svago che si concedeva era la bicicletta. Una passione che, purtroppo, si è rivelata fatale. La famiglia di Ferruccio Stocco non si dà pace: non riescono a credere che il loro caro sia morto così. Il 67enne abitava a Resana, in via Vittorio Veneto, con la moglie Fiorenza Meggetto e la figlia più piccola, Anna. Gli altri due figli, Luca e Matteo, si erano trasferiti: uno è rimasto in zona, l’altro invece si è stabilito a Barcellona. E ieri, raggiunto dalla terribile notizia, ha preso il primo volo utile per rientrare in Italia e stringersi al resto della famiglia nell’ora più buia. «Siamo sconvolti, troppo dolore» si limitano a sussurrare i parenti dalla porta di casa. Moglie e figlia lo aspettavano per pranzo: Ferruccio era salito in sella di buon mattino per il suo solito giro, approfittando della domenica di sole. Di solito andava sul Montello. La bici da corsa era il suo hobby, l’unico che si concedeva in una vita scandita dal lavoro e dalla famiglia, a cui era molto legato. «Il 29 agosto aveva festeggiato il compleanno in famiglia - ricorda il cognato Roberto Ghegin -. Non riusciamo a credere che lui non sia più con noi».



LUTTO IN AZIENDA

La sua morte improvvisa, in circostanze così tragiche ha pietrificato anche l’intera azienda Dallan, di proprietà della famiglia di Maria Gomierato, ex sindaca di Castelfranco e attuale consigliera comunale. «Siamo affranti. L’azienda è in lutto. Ferruccio era una persona straordinaria e un tecnico preziosissimo: competente, preciso, affidabile. Aveva girato il mondo per collaudare gli impianti. Dopo il pensionamento (avvenuto nel 2018, ndr) ci ha fatto un grande regalo scegliendo di restare a collaborare con noi. Aveva la grande capacità di coinvolgere e far appassionare soprattutto i colleghi più giovani, con cui condivideva volentieri il suo ampio bagaglio di conoscenze». Nell’azienda, che attualmente conta circa 180 dipendenti, Ferruccio ha lasciato il segno, sia nel lavoro che nei cuori. «Era una persona capace, gentile, dai modi garbati. Aveva sempre una buona parola per tutti - lo ricorda Andrea Dallan, amministratore delegato dell’azienda -. Gli volevamo tutti bene. La sua morte è un colpo durissimo. Ci stringiamo alla sua famiglia e nel giorno del funerale daremo a i nostri dipendenti la possibilità di partecipare alle esequie». Nel 2018, quando Stocco aveva tagliato il traguardo della pensione, c’era stata una grande festa. Ieri capi e dipendenti sfogliavano con le lacrime agli occhi le foto di quel giorno: Ferruccio che sorride felice e stringe tra le dita una rosa rossa, abbracciato dai colleghi. Ora gli si stringeranno ancora attorno per un ultimo, mesto addio.



IL CORDOGLIO

Anche la comunità di Resana è sconvolta. A dar voce al dispiacere collettivo è il sindaco Stefano Bosa: «Un triste destino per una persona che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia - commenta il primo cittadino -. Esprimo vicinanza alla moglie e ai figli, a nome dell’intera comunità, in questo triste e difficile momento».