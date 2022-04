Trovato morto a 26 anni disteso sul suo letto nel centro di accoglienza

TREVISO - È rimasto nel centro di accoglienza, in via Dandolo, perchè pioveva. Assunto come bracciante agricolo D.L., 26enne della Guinea Bissau, arrivato a Treviso 4 anni fa, è stato trovato ieri pomeriggio, poco dopo le 15, ormai privo di vita nel suo letto. Probabilmente stroncato da un infarto. A trovarlo e dare immediatamente l’allarme alcuni suoi amici, che condividono l’accoglienza nel centro vicino alla stazione trevigiana, ma anche l’esperienza di vita. «Era sempre sorridente, disponibile. Un amico» dice uno di loro. Il 26enne, che era richiedente asilo, aveva fatto richiesta di permesso di soggiorno. «Ci sperava perchè parlava bene l’italiano e aveva un lavoro con contratto a tempo indeterminato - racconta Khezraji, che gestisce il centrocon l’associazione Hilal - ora cerchiamo di contattare la famiglia per informarla».