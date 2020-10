CONEGLIANO - Lutto nel mondo del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Si è spento, all'età di 83 anni, Caterino Sommariva, che ne è stato uno dei pionieri. Originario di Bibano di Godega, viveva a Conegliano. Erano gli anni 70 del secolo scorso quando cominciò a diffondersi l'idea che un vino spumante prodotto dalle uve delle colline potesse conquistare il mondo. Proprio allora Sommariva e la moglie Urbana Saccon, con coraggio, comprarono pochi ettari di vigneto nel cuore della denominazione a Santa Maria di Feletto, dove ha ora sede l'azienda Sommariva Palazzo Rosso. Aveva visto giusto, lui che era nativo della pianura, sulle potenzialità della zona collinare. Annata dopo annata, quei pochi ettari sono diventati 50 e oggi Palazzo Rosso è una tra le prime aziende a conduzione diretta della denominazione Conegliano-Valdobbiadene, dove cioè non solo si coltivano le viti, ma le cui uve vengono vinificate, producendo eccellenze.

SUL TRATTORE È stato presente quasi fino all'ultimo, anche se per i malanni dovuti all'età e problemi al cuore ha ceduto il testimone per la guida dell'azienda alla figlia Cinzia che ha svestito i panni di dottore commercialista e ha indossato quelli di imprenditrice agricola. «Era un uomo speciale con un carattere forte. Sapeva guardare avanti e amava il suo lavoro: fino a che ha potuto, ha guidato il trattore nei vigneti della sua azienda» lo ricordano così le figlie Cinzia e Sabrina. A Conegliano Sommariva era stato consigliere comunale di maggioranza all'epoca della giunta del sindaco Achille Ghizzo, dall'inizio dell'estate del 1995 alla fine del 1997.



L'ULTIMO SALUTO Caterino Sommariva lascia la moglie Urbana, le figlie Sabrina e Cinzia, il fratello Giuseppe (che è stato sindaco di Godega). I funerali avranno luogo domani alle 10 nella chiesa della parrocchia dei Santi Martino e Rosa, dove questa sera alle 18 sarà recitato il rosario. Sarà tumulato nel cimitero di San Giuseppe. Giampiero Maset