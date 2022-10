Morto in casa, trovato dopo settimane dal decesso grazie ai vicini preoccupati

TREVISO - Anziano muore in casa, il corpo viene trovato dopo settimane. E' un dramma della solitudine quello che si è consumato nel quartiere trevigiano di Sant'Antonino. La vittima è Dorino Dupré, pensionato 70enne nato in Belgio, probabilmente un emigrante tornato nella Marca. Viveva da solo in via Sant'Antonino e aveva seri problemi di salute, tanto che per interi periodi non usciva di casa. Ma i vicini non lo vedevano da almeno due settimane e l'anziano non rispondeva né al telefono né al campanello. Preoccupati che gli fosse successo qualcosa, hanno lanciato l'allarme. La polizia locale è intervenuta sul posto e, visto che nessuno rispondeva, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'abitazione. Varcata la soglia, la macabra scoperta: e il corpo dell'anziano era in avanzato stato di decomposizione. La morte è avvenuta per cause naturali: escluso fin da subito il coinvolgimento di terze persone. Agli agenti non è rimasto altro che comunicare la tragica notizia ai parenti del 70enne, i cui parenti risiedono fuori dalla Marca.