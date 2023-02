San Fior. Uomo prende fuoco accendendo la stufa. Muore in strada, gridando aiuto davanti casa

SAN FIOR (TREVISO) - Un uomo è stato trovato morto fuori casa a San Fior, comune della provincia di Treviso. La vittima, un 75enne, P.A., è stato trovato con ustioni su tutto il corpo questa mattina, 6 febbraio, in via Campardo Basso al civico 14. A dare l'allarme è stato un vicino di casa intorno alle 7.

Morto avvolto dalle fiamme