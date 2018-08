di Alberto Beltrame

TREVISO - Due ciclisti, in lontananza l'hanno visto rallentare la corsa e tentare di scendere dal sellino. Poi si è accasciato a terra, stroncato da un infarto. Il termometro in quel momento sfiorava (al sole) i 40 gradi. E proprio il sole battente, l'afa, la fatica e il caldo dell'ora di pranzo sarebbero stati fatali a Paolo Bersan, 55enne di Fiera, rappresentante di apparecchiature sanitarie e volto noto in città anche come attivista del Movimento Cinque Stelle. «Se questa volta mi ricoverano, almeno sfrutto...