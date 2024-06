TREVISO – E’ arrivato in bicicletta fino all’ansa del fiume Sile, nei pressi del ponte vicino a Dal Negro. Ha lasciato la bici e si è diretto in vicolo Venier dove ha trovato il cancello della banca Fideuram aperto. E Si è lasciato scivolare dentro l’acqua. L’allarme è stato dato da un passante e, subito, sul posto sono arrivati gli agenti della Volante. Per l’uomo, un 80enne, non c’era più nulla da fare. il suo corpo è stato ripescato senza vita.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.