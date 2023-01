Morto Giuseppe “Bepi” Doimo, storico presidente del Club dello Stroppolo di Conegliano

CONEGLIANO (TREVISO) - Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore la comunità coneglianese. Nella nottata è difatti improvvisamente venuto a mancare a 82 anni Giuseppe “Bepi" Doimo, storico presidente del Club dello Stroppolo di Conegliano tra i sodalizi più longevi della città. A portarlo via alla vita una malattia. La notizia, comunicata in mattinata sui social dai suoi cari amici dello Stroppolo, si è subito diffusa in tutto il paese generando una grande ondata di tristezza per la scomparsa di una persona amata da tutti.

La carriera

Da una vita protagonista nell'associazionismo cittadino, per oltre 40 anni era stato alla guida del Club (di cui ora era presidente onorario) con il quale era solito promuovere varie iniziative sociali e sportive oltre che organizzare manifestazioni di grande richiamo come l'Expo (una tradizionale mostra di auto e veicoli industriali organizzata fin dal 1978 e giunta lo scorso anno alla sua 43^ edizione dopo due anni di stop forzato causa pandemia) che si tiene in centro città la terza domenica di settembre. Tra le sue passioni più vive c’era sicuramente la sua squadra di calcio amatoriale dell’AF Conegliano Club dello Stroppolo ASD e la politica, tanto che nel 2017 era stato eletto consigliere comunale con Forza Italia. Tra i primi a ricordarlo il sindaco Fabio Chies con cui aveva a lungo collaborato in Consiglio comunale: «Ciao caro Bepi, anima del Club dello Stroppolo di cui era Presidente da oltre 40 anni, sei stato una persona generosa ma al tempo stesso decisa e pragmatica, grazie per tutti i consigli che mi hai sempre dato a sostegno della nostra amata città di Conegliano, mancherai a tutti Noi! Ti ricorderò sempre con affetto e gratitudine!». Le condoglianze alla famiglia stanno poi giungendo da tutta la Marca trevigiana. Tra i messaggi di cordoglio si segnalano quelli della Carraro Spa, del Motoclub Conegliano FMI 1929, del Scuderia Ferrari Club San Polo di Piave e dai Cavalieri dell'Etere.