Morto il bassista dei Peter Punk per un'infezione. Addio ad Andrea Lorenzon di 41 anni

RONCADE (TREVISO) - È stato dato ieri, 24 marzo, l’addio ad Andrea Lorenzon, morto a 41 anni lunedì in ospedale, per delle complicazioni seguite a un’infezione per cui era stato ricoverato. Era stato il primo bassista dei “Peter Punk”, apprezzata band trevigiana, che poi aveva lasciato ma non aveva smesso di fare musica, continuando a esibirsi con altri gruppi. Lo piangono i figli Angelica e giacomo, avuti con Laura, i fratelli Massimo e Alessandro, il padre Adriano, titolare dell’impresa Nordest Sas. La madre Silvana Dozzo, era morta dieci anni fa a 57 anni. Andrea Lorenzon viveva in via Pistor, in centro a Roncade.

Tanti i messaggi di amici, fan e gli ex compagni dei Peter Punk, come quello del cantante Nicolò Gasparini: «Perso un pezzo di vita... Perso un bambino che è cresciuto con noi, perso troppo presto... Andrea... Siamo cresciuti con te... Ci siamo sentiti, risentiti, suonato, fatto festa, una marea di concerti insieme... E poi la vita ti martella l’anima così... Vabbè... quante cose abbiamo condiviso e adesso sei là. Mi dispiace. Chissà dove sei adesso... Che fine facciamo... Sei uno di noi».