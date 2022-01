MOGLIANO - «Siamo tutti increduli, senza parole». La morte improvvisa dell'avvocato Tommaso Milan, 49 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di via Nazario Sauro a Mogliano Veneto la notte tra venerdì e sabato 29 gennaio, ha scosso l'intera città. Milan viveva a Mogliano sin da bambino e aveva lo studio legale a Noale. Frequentava i locali del centro, era una figura notissima. La notizia del suo decesso è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando smarriti amici e conoscenti. Milan, che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo luglio, è stato trovato attorno all'una di notte dall'anziano padre.

IL RICORDO

«Con Tommy ci conoscevamo sin dai tempi del Liceo quando frequentavamo l'Istituto Berto, seppur in due classi diverse. -racconta con tristezza l'ex sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini che ha condiviso con l'avvocato gli anni più belli, quelli delle scuole superiori- Era certamente una persona molto conosciuta e molto amata qui a Mogliano, un uomo di cultura, sempre gentile con tutti, non si poteva non volergli bene. Sono molto addolorato» conclude l'ex sindaco che è stato al governo della città dal 2009 al 2014. La notizia della morte di Tommaso Milan ha lasciato costernati i tantissimi amici che lo incontravano spesso la sera, quando rientrava dal lavoro nello studio di Noale, dove svolgeva la sua attività di avvocato civilista, per far rientro a casa, nel centro di Mogliano. L'avvocato era solito fare un passaggio al bar Divinus per salutare e chiacchierare un po' con amici e conoscenti. Frequentava anche ristoranti e pizzerie del centro dove amava consumare cene in compagnia. Di lui tutti ricordano la gentilezza e i modi eleganti. Una vita tranquilla, la sua, almeno così la ricordano i tanti conoscenti moglianesi: nessuna intemperanza, nessun litigio, nessun eccesso, nessun giudizio negativo sul suo operato.

LE PASSIONI

Aveva la passione per il calcio e giocava anche qualche partita per puro divertimento, senza nessun antagonismo. La sua passione più grande era stare con la gente per parlare e ascoltare. Dimostrava sempre disponibilità verso i più bisognosi e non accettava le ingiustizie, del resto aveva scelto la strada dell'avvocatura per esprimere al meglio le sue attitudini, dicono in molti. «Era un caro amico, siamo tutti molto addolorati» è sempre l'amico Giovanni Azzolini a parlare mentre non riesce ancora a darsi una ragione di questa morte improvvisa. Tommaso Milan era nato a Trento nel luglio 1972 ma aveva vissuto sin da bambino a Mogliano, nel quartiere ovest, con la famiglia. Dopo gli studi liceali al Berto, aveva proseguito con l'Università di Giurisprudenza a Padova e Ferrara. Era iscritto all'albo professionale degli avvocati di Venezia e svolgeva l'attività di civilista a Noale, in via Gagliardi 2. Non è stata ancora fissata la data della cerimonia funebre che comunque si svolgerà in forma strettamente privata.