Avvocati in lutto, morto Ronfini: «È stato un maestro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREGANZIOL (TREVISO) - La malattia si è portata via l'avvocato Luigi Ronfini, aveva 85 anni, ed abitava a Preganziol. Domani, alle 9 il funerale, nell'arcipretale di Preganziol. Oltre alla moglie Maria Badoera e le figlie Francesca e Federica, a piangerlo c'è tutto mondo dell'avvocatura trevigiana e della giustizia, per i quali Ronfini è stato per tantissimi anni un punto di riferimento per il rigore, la professionalità e il senso del dovere. Oltre al lavoro, Ronfini amava stare in famiglia....