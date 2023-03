SAN POLO DI PIAVE - Si è spenta all'età di 73 anni l'assessore Marisa Luvison in Pedrocco. Per una vita intera è stata funzionaria all'ufficio anagrafe nel municipio sanpolese. Andata in pensione aveva scelto di servire la sua comunità in un altro modo ed aveva accettato di entrare nella giunta del sindaco Nicola Fantuzzi, che le aveva assegnato i servizi sociali. Era sofferente da tempo a causa di un linfoma. «Era molto scrupolosa - ricorda con mestizia il sindaco Fantuzzi - e seguiva con estrema precisione le cure. Era lei stessa a comunicarci quando doveva restare assente per qualche giorno. Sapevamo dei suoi disturbi ma nessuno di noi immaginava un aggravarsi così repentino. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di un paio di settimane. La sua morte ci ha lasciato tutti senza parole. In questi giorni stanno arrivando in municipio decine di telefonate, tante sono le persone che vogliono manifestare il loro cordoglio. Mi hanno chiamato Francesco Benazzi, il direttore generale dell'Usl 2, la sindaca Paola Roma, presidente esecutivo del comitato dei sindaci dell'Usl 2. Conoscevano l'assessore Luvison perchè partecipava alle riunioni promosse dall'Usl 2 sulle tematiche sociali».

IL SERVIZIO IN MUNICIPIO

In paese la ricordano per la sue efficienza, i suoi modi garbati, la solerzia nello svolgere il suo lavoro all'ufficio Anagrafe. Alla passione per il proprio lavoro univa una disponibilità non comune, con l'aiuto al cittadino in difficoltà con qualche pratica amministrativa. «Marisa Luvison è stata a servizio di generazioni di sanpolesi, ha lavorato in municipio per quarant'anni ricorda il sindaco -. Quando è andata in pensione ha accettato l'incarico di assessore». «Intraprendo questo nuovo impegno al servizio dei cittadini con l'intento di poter essere di aiuto a questo meraviglioso gruppo di giovani, pieni di entusiasmo e con tanta voglia di fare qualcosa di importante per il nostro paese» aveva dichiarato nel 2019 quando si era candidata nel gruppo del Polo del cambiamento.

LA VICINANZA

«Nel nostro paese Marisa Luvison era un'istituzione. Il dispiacere è grandissimo. Il primo nostro pensiero è per la sua famiglia, per il marito Adriano ed il figlio Andrea. Tra l'altro lei aveva conosciuto in municipio colui che sarebbe divenuto suo marito. Concluderemo il nostro mandato portandola nel nostro cuore». Il funerale avrà luogo sabato 1 aprile alle 10 nella chiesa sanpolese. Dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione. Rosario questa sera alle 19.30 a San Giorgio e domani, stesso orario a San Polo.