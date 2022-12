SALGAREDA (TREVISO) - Morto il cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino originario di Salgareda nel trevigiano. Aveva 89 anni ed è stato alla guida della diocesi di Torino dal 1999 al 2010. Severino Poletto aveva seguito la sua famiglia, emigrata in Piemonte nel 1952 in cerca di lavoro. Ultimo di 11 figli, di cui due morti in tenera età, dopo aver iniziato gli studi seminaristici a Treviso, era passato al Seminario Maggiore di Casale Monferrato ad Alessandria. Ricevuta l'Ordinazione presbiterale dal Vescovo monsignor Giuseppe Angrisani il 29 giugno 1957, fu inviato come viceparroco a Montemagno ad Asti e vi restò per quattro anni. La sua stagione episcopale comincia il 3 aprile del 1980 quando a 47 anni Poletto viene nominato dal Papa, Vescovo Coadiutore di Mons. Giovanni Dadone, Arcivescovo - Vescovo di Fossano. Per dieci anni monsignor Poletto è stato segretario della Conferenza episcopale piemontese. Il 16 marzo 1989 gli fu affidata la diocesi di Asti. Nel giugno del 1999 si è trasferito a Torino per succedere al cardinal Giovanni Saldarini.