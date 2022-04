Addio all'architetto Mario Ligabue, ucciso da un malore improvviso il giorno di Pasqua

MONTELLO - «Siamo ancora increduli: per tutti noi, per il mondo della Scherma dalla quale si è fatto conoscere, stimare ed amare era lo Zio Mario. Ci lascia all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno proprio nel giorno di Pasqua». Con questo post su facebook il gruppo Scherma Treviso saluta Mario Ligabue, morto all'improvviso nella sua casa a Crocetta del Montello, il giorno di Pasqua. Un malore al mattino non ha lasciato scampo al noto architetto, con studio a Crocetta del Montello. Stava facendo colazione quando si è accasciato, la compagna vedendolo a terra ha subito chiamato i soccorsi, ma è stato tutto inutile.

Mario Ligabue era un collaboratore storico della Scherma Treviso. «Di lui - prosegue il post su Facebook della Scherma Treviso - ci rimarrà la presenza costante e discreta e l’amore, il tanto amore, nel seguire, consigliare, sostenere la nipote. Ciao Zio Mario, ci mancherai».