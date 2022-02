Dramma in casa: Sergio e il suo cane soffocati dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufa a legna

GIAVERA DEL MONTELLO - Dramma in casa, anziano muore intossicato dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufa a legna. La tragedia è successa stamattina, 8 febbraio, in via delle Colombere a Giavera del Montello. La vittima è Sergio Ceneda, di 83 anni. Morto anche il cane che si trovava con lui in casa. A dare l'allarme, poco prima delle 10, è stata una vicina di casa, che ha chiamato i pompieri e il 118. Ma quando i soccorritori sono intervenuti, per l'anziano non c'era più niente da fare. L'uomo era già morto, intossicato dal monossido sprigionato dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri.

APPROFONDIMENTI GIAVERA DEL MONTELLO Anziano muore intossicato dal monossido nella sua casa, inutili i... GIAVERA DEL MONTELLO Anziano e il suo cane morti intossicati dal monossido di carbonio