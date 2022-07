Entra nel laghetto per una nuotata ma non torna più a riva: 33enne annega. Corpo a 5 metri di profondità

PAESE - Entra in acqua per una nuotata ma non torna più a riva. Ha perso la vita così un 33enne nel laghetto di pesca sportiva "lago Azzurro" di via Levante a Paese. L'uomo è morto annegato. La tragedia è avvenuta intorno all'una della notte scorsa. Verso l'una e un quarto i vigili del fuoco sono intervenuti al laghetto dopo l'allarme dato dagli amici del 33enne. L’uomo era infatti in compagnia di amici quando ha deciso di entrare in acqua per fare una nuotata ed è scomparso alla vista dei compagni.

I pompieri arrivati da Treviso, con il nucleo sommozzatori di Venezia, hanno subito iniziato le ricerche individuando e recuperando, a 5 metri di profondità, il copro l’uomo. Il personale sanitario del Suem ha provato a rianimare il giovane, ma purtroppo il medico del 118 ha dovuto dichiararne la morte. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.