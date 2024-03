Morto a 41 anni mentre faceva il bagno in Madagascar. Il padre: «C'era divieto di balneazione, non so cosa sia successo»

Inghiottito dalle onde dell'Oceano Indiano, è morto così Alessio Eliyahu Pentivolpe di 41 anni. Si è buttato in una zona interdetta alla balneazione vicina al porto di Toamasina e non è più risalito: «Ha deciso di fare il bagno in una zona dove c'era il divieto di balneazione e non si sa cosa sia successo, se abbia avuto un malore o sia stato trascinato dalla corrente - spiega il padre, Leonardo Pentivolpe, noto medico di Treviso - Io sono stato nell'oceano qualche volta, so che è pericoloso. Poi lì non ci si poteva bagnare. Era una persona di enorme intelligenza, amava viaggiare e non era uno sprovveduto». Anche nel quotidiano La Vérité, che ha dato la notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo nell'Oceano in un articolo pubblicato online lo scorso 27 febbraio, il giornalista Franck R. scrive: «È fortemente sconsigliato fare il bagno in una vasta area del lungomare di Toamasina, e questo poiché sono stati effettuati lavori per ampliare il suo porto per ospitare imbarcazioni più grandi».

La vacanza in Madagascar e la tragedia

Residente nel quartiere Trevigiano di Santa Maria del Rovere, Pentivolpe si trovava in vacanza a Toamasina, una città dell'isola del Madagascar. La tragedia è avvenuta lo scorso 25 febbraio. «Era venuto su questa spiaggia per fare il bagno. Dopo alcuni colpi, è stato purtroppo spazzato via da una potente corrente che non gli ha dato alcuna possibilità di uscirne vivo», riferisce la Gendarmeria al quotidiano La Vérité (articolo 27 febbraio 2024 di Franck R).

La passione per i viaggi

Quello in Madagascar era solo uno dei numerosi viaggi che Alessio aveva fatto, era spesso con la valigia in mano, pronto per partire per una nuova avventura e verso un nuovo Paese da scoprire. «Amava viaggiare - sottolinea il padre - Era una persona di grande cultura, non stereotipata».

Per questa vacanza in Madagascar, Pentivolpe aveva ottenuto il visto turistico e alloggiava in una camera d'albergo poco distante dal porto di Toamasina.

Chi era Alessio Eliyahu Pentivolpe

Alessio era un'insegnante di inglese, laureato in Giurisprudenza e aveva poi continuato gli studi (senza concluderli) a Manchester. «Conosceva perfettamente l'inglese - spiega il padre -, lo spagnolo e sapeva anche un po' di arabo». Aveva iniziato ad insegnare inglese in qualche scuola di lingua Trevigiana e aveva poi proseguito con lezioni private.

Il cordoglio

La notizia ha creato parecchio sgomento a Santa Maria del Rovere e a Treviso, dove la sua famiglia è piuttosto conosciuta. Il 41enne lascia la mamma Chiarastella, con cui abitava a Santa Maria del Rovere dopo la separazione dalla moglie, il papà Leonardo, noto medico di Treviso, e tre figli che abitano negli Stati Uniti. L'addio ad Alessio Eliyahu Pentivolpe sarà dato il prossimo sabato, 16 marzo, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere alle 10. «Alessio amatissimo, dolcissimo Alessio, ci hai lasciato per tornare dal Padre che hai tanto amato. il dolore è straziante. Ora sei nella pace. Hai tutte le nostre preghiere. Prega anche tu per noi», queste le parole di cordoglio scritte nell'epigrafe.