Addio ad Andrea Ros, morto a 38 anni il segretario e consigliere comunale della Lega di Pieve di Soligo

PIEVE DI SOLIGO - Ucciso a 38 anni da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Sgomento a Pieve di Soligo dove oggi, 28 luglio, è deceduto Andrea Ros, consigliere comunale della Lega-Liga Veneta, a causa di una grave malattia che si è improvvisamente aggravata. Era molto conosciuto per il suo impegno politico: lo scorso 4 maggio aveva affiancato al ruolo di consigliere comunale di minoranza nel gruppo Lega-Liga Veneta, che aveva assunto nel 2019, anche l’impegno di segretario della Lega di Pieve di Soligo. Andrea Ros lascia la moglie e due figlie piccole: aveva da poco trascorso qualche giorno di ferie insieme alla sua famiglia.

Incredulo il commento di Gianangelo Bof, commissario della Lega nella Marca, che ha espresso il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa in un post sul suo profilo facebook: «Ciao Andrea! La triste notizia ci ha travolto con grande dolore che mai avrei voluto ci toccasse. Andrea ci mancherai tanto! Non doveva finire così!

Riposa in pace grande Leone! Grande Cuore! Mi unisco al dolore della famiglia a cui vanno le mie più sentite condoglianze».